No solo entró con boletos falsos al concierto, además fue criticada por ir a ver a ‘Bad Bunny’ sin saber las canciones y Ethel Pozo explicó todo, desde cómo entró al Estadio Nacional hasta por qué asistió a dicho evento.

“Mucha gente dice, por qué escucha esa música, a los chicos les gusta, yo básicamente soy una mamá y como cualquiera compré las entradas con el deseo de que mis hijas vean el concierto y ya se pudo solucionar”, fue así como Ethel confesó por qué asistió a un concierto donde no se la veía corear las canciones del ‘Conejito malo’.

Magaly la acusó de haber usado sus redes para presionar a los promotores del evento para que solucionen su problema de haber comprado entradas bambas y su respuesta fue esta: “No hay nada de malo, no hay reventa, no hay vara, no conozco a nadie”.

