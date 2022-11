“Extorsión mediática”, fue como Magaly Medina calificó el accionar de Ethel Pozo, quien lejos de aceptar que la habían estafado, prefirió quedarse en un lugar preferencial del Estadio Nacional, usando sus historias para mostrar su molestia.

El concierto de ‘Bad Bunny’ atrajo a delincuentes que se encargaban de vender entradas y una de sus víctimas fue Ethel Pozo, quien al llegar al Estadio Nacional no pudo pasar, porque sus entradas para el evento era falsas, de inmediato la conductora de ‘América Hoy’ comenzó a subir historias contando lo sucedido y en cuestión de unos minutos, logró estar en el concierto y con entradas falsas.

“No solo es la hija de Gisela Valcárcel, su mamita le regaló un programa y estar en la televisión te da un poder mediático y ella lo usó para entrar y no le interesó que tres mil personas que no se llamaban Ethel Pozo, se quedaron afuera”. de esta manera, Magaly destruyó a la conductora de ‘América Hoy’, quien no reveló cómo y por qué motivos logró entrar al evento con boletos falsos.

TE PUEDE INTERESAR