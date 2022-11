Pese a que sus compañeros del programa no la apoyaban y dejaban en claro semana tras semana que no la querían en la competencia, Gabriella Herrera se perfilaba como una de las posibles ganadoras, sin embargo fue eliminada y no por un jurado.

La bailarina habría incumplido el contrato que tenía con Gisela Valcárcel al dar declaraciones al programa de Rodrigo Gonzáles y por ese motivo fue expulsada, siendo una injusticia, según ella: “Siento que no fue nada grave lo que hice para que hagan lo que hicieron conmigo”.

Se habló de una posible multa que tendría que pagar Gabriella Herrera tras ser expulsada y según el diario ‘El popular’, la modelo no negó la existencia de una sanción monetaria: “Esos temas los ve mi abogada”.

TE PUEDE INTERESAR