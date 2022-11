Entre bomberos no se pisan las mangueras. Rafael Fernández fue abordado por los ‘urracos’ de Magaly Medina y le preguntaron un poco más acerca de la sauna que lo atrajo a él y a Deyvis Orosco.

En las últimas semanas, se ampayó a Deyvis Orosco, saliendo del mismo sauna que frecuenta Rafael Fernández, pero el cantante se quedó al interior durante 11 horas, causando polémica y más aún cuando se supo que en dicho establecimiento, se brindan “masajes tántricos”, dados por atractivas señoritas.

“Yo jamás me quedaría 11 horas, máximo un par de horas”, fue así como Rafael lanzó su dardo a Deyvis, pero luego escondió la mano, al recordar que él también es caserito del establecimiento: “Cada uno hace lo que uno quiere en un sitio y si quiere lo hace y si no quiere lo hace, yo no puedo juzgar a alguien que vaya, pero para qué buscaría final feliz”.

