Rafael Fernández , el popular ’Rey de los Huevos’, quedó como un caserito de ‘Magaly TV La Firme’ pese a que ya se separó de Karla Tarazona . El empresario ahora es un personaje más de farándula peruana y su opinión sobre temas de coyuntura es para resaltar.

El ‘Huevero’ no fue ajeno a las 11 horas que pasó Deyvis Orosco en un sauna que ofrece masajes tántricos con ‘final feliz’ a sus clientes. Y es que Rafael Fernández también fue captado alguna vez en dicho local ubicados en San Isidro, y hasta es ‘caserito’.

“Cada uno hace lo que quiere en un sitio, y si lo quiere, lo hace y si no lo quiere, no lo hace (...) para qué tendría ‘final feliz’, para eso buscaría tener una mujer. Puedo hacerme masajes, puedo ir a un sauna, puedo cerrar un negocio, pero jamás me quedaría once horas. Máximo un par de horas” , ironizó el ex de Tarazona a Magaly TV: La Firme.

Rafael Fernández aseguró que sigue soltero, pese a que ha sido visto con varias amigas: “Después de que me ampayaron, ya nadie quiere venir”.

¿Y su amiga del concierto de Daddy Yankee?

“No la conozco bien, sé que se llama Ana Lucía, pero no tenemos ningún acercamiento ni nada por el estilo y como cualquier persona en ese momento la fui a dejar en la puerta de su casa, no hay ningún vínculo con ella”, comentó sobre la joven con quien se le vio bailando en el concierto de Daddy Yankee.

TE PUEDE INTERESAR