Fuertes declaraciones. Michelle Buché decidió romper su silencio y declaró en exclusiva para el programa de Magaly Medina, donde confesó que habría sufrido violencia física a manos de su expareja y padre de su hijo, Joshu Ivanoff.

“Él me ahorcó dos veces y yo me tomé foto de que estaba todo mi pecho rojo y arañado. En la última pelea que tuve con él, le lance un cuchillo, le intenté cortar y fue porque el hue*** me había ahorcado dos veces del cuello”, comenzó contando la modelo.

Según señaló la propia influencer, dicha pelea habría ocurrido hace un mes debido a que el exchico reality se burlaba de ella por las constantes conversaciones con otras jovencitas.

“De verdad mi cólera y mi indignación fue tan grande, que este hijo de p*** se burlara en mi cara, era obvio que en algún momento iba a reaccionar. Lo único que quería era matarlo en ese momento y no pensé en las consecuencias”, agregó la presunta víctima.

Por otra parte, Joshua Ivanoff también brindó su descargo y aseguró tener varias pruebas que delatarían la tormentosa y tóxica relación que vivió con la madre de su pequeño hijo. “¿Tiene pruebas de eso? Yo tengo muchas pruebas de muchísimas cosas. Si tú dices que hay una foto, cuando tú la tengas, llámame”, le advirtió al reportero.

TE PUEDE INTERESAR