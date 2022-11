Después de meses, Josimar volvió a dar una entrevista a un programa peruano y otra vez en ‘América TV’, canal que fue acusado de limpiar a sus invitados, según Magaly Medina y esta vez quien lo entrevistó fue Ernesto Pimentel, quien no dio la talla, debido a que no habría preguntado lo que realmente importa.

Una de las preguntas hechas por la ‘Chola Chabuca’, fue sobre por qué dejó a María Fe Saldaña en Perú y Josimar aseguró que por un contrato que no podía incumplir, pero que durante su estadía en Estados Unidos, él sufría al no ver a su familia, causando las risas de Magaly, quien le recordó todo: “Si ni terminaba el concierto y ya estaba haciendo pasar a sus amigas al camerino, eso era visible y nosotros lo pusimos aquí”.

El perdón de María Fe Saldaña, al escuchar las declaraciones de Josimar, fue una vez más motivo de críticas por parte de Magaly Medina, quien no dudó en compadecerse por la joven: “Hay mujeres como la pobre María Fe que le cree el cuento o quiere creer, se vuelven ciegas, sordas y mudas, pensará que esa unión va a ser para toda la vida”.

Al escuchar las preguntas tan suaves que le hacía Ernesto Pimentel a Josimar, Magaly no dudó en criticarla, por no aprovechar la oportunidad para preguntar lo realmente importante: “Por qué no le preguntan sobre su esposa cubana, en el programa de la ‘Chola’ no le preguntan nada, no lo quieren incomodar”.

