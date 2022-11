Lejos de buscar otra entrada en reventa, Ethel Pozo decidió quedarse afuera del Estadio Nacional a subir historias, asegurando que nadie le daba una solución por las entradas bambas que compró y a las pocas horas la dejaron ingresar, cosa que no hicieron con los que también fueron estafados, pero no eran conocidos.

En la primera fecha del concierto de Bad Bunny, habrían sido estafadas más de 3 mil personas, pero solo a un pequeño grupo los dejaron entrar con las entradas bambas y fue a Ethel Pozo y unos cuantos más de su grupo, habiendo usado su poder mediático, según Magaly Medina, quien la destruyó por su accionar.

“Sin pagar un solo sol, 3 mil personas se quedaron afuera porque no se llamaban Ethel Pozo, porque hoy en día si tienes una entrada bamba, tienes que llamarte Ethel Pozo y subir historias donde dices que te estás congelando de frío por dos horas y diciendo que pagaste mucho por tus entradas”, fue de esta forma como Magaly criticó a Ethel Pozo, a quien además la acusó de probablemente haber hecho una “extorsión mediática”.

Dando cátedra, Magaly le recordó a Ethel Pozo que no puede usar su nombre o imagen para conseguir que le solucionen un problema que a otros no: “Quiénes serán las personas que les dieron un tratamiento VIP cuando no lo merecen, nosotros como personas públicas no podemos valernos de eso para tener beneficios”.

