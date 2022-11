Más de 3 mil personas fueron estafadas con sus entradas y no lograron entrar al concierto de ‘Bad Bunny’ y los famosos de la farándula peruana no son ajenos a la delincuencia y esta vez le tocó a Ethel Pozo, quien luego de subir historias y quejarse en redes sociales, fue una de las pocas que dejaron entrar con entradas falsas.

“Extorsión Mediática”, fue así como Magaly Medina calificó el accionar de Ethel Pozo, quien luego de enterarse de que sus entradas eran falsa, no salió del estadio a buscar un revendedor, decidió quedarse en la puerta subiendo historias quejándose de lo sucedido y en pocas horas logró entrar, cosa que no pasó con las personas que no tienen fama y que también fueron estafadas.

Magaly aseguró que estar en la televisión y en un canal con peso, te da cierto poder y hay que aprender a no usarlo para beneficio propio, como lo habría hecho Ethel Pozo: “No solo es la hija de Gisela Valcárcel, su mamita le regaló un programa y estar en la televisión te da un poder mediático y ella lo usó para entrar y no le interesó que tres mil personas que no se llamaban Ethel Pozo, se quedaron afuera”.

El consejo de Magaly, quien no se cansó de criticar el accionar de Ethel Pozo, llegó con un aire a reproche, debido a que la 'urraca' criticó que en Perú se les solucione problemas de ese tipo a quienes son conocidos, dejando a más de 3 mil fans afuera sin poder ver a su cantante favorito y con dinero perdido

