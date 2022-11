Ethel Pozo sufrió un incómodo momento el último domingo 13 de noviembre cuando fue impedida, juntos a sus hijas, de ingresar al concierto que realizó Bad Bunny en el Estadio Nacional, debido a que las entradas habían sido clonadas.

Aunque pudo resolver el problema e ingresar al show, luego de hacer la denuncia en redes sociales, la conductora de televisión admitió que compró las entradas a un revendedor.

“Cuando anunciaron que venía al Perú en marzo, estábamos en casa con los celulares para comprar las entradas. No se pudo comprar, la cola era de 200 mil. Se abrió una segunda fecha, y volví a hacer lo mismo y nuevamente no conseguí entradas. Cometí el error de no comprar en Teleticket y compré a un promotor (…) No fue un canal regular, en mi desesperación por no perderme el concierto, pagué mucha plata por las entradas”, comentó en América HOY.

Ethel dijo que si no hubiera estado con sus dos hijas, no le hubiera dado importancia al asunto.

“Si hubiera sido yo nada más me iba a casa y ya, pero estaba con mis hijas, era un grupo con amigas del colegio”, comentó.

La hija de Gisela Valcárcel no quiso revelar la identidad de la persona que le revendió las entradas, y dijo que aprendió la lección de comprar únicamente al proveedor oficial, en este caso, Teleticket.

“Uno por desesperado, le compré a otras personas para que mis hijas no se queden sin concierto. Pagamos un montón de dinero por esas entradas, que mis hijas vean a su ídolo era importante (…) el tema es que yo compré a un canal no regular, no compré en Teleticket, yo confié en la persona” , agregó.

Brunella Horna, por su parte, indicó que ella no tuvo problemas con sus entradas, pero prefirió esperar a Ethel Pozo para ingresar al concierto.

