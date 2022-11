Fuertes declaraciones. Michelle Biu, expareja de Joshua Ivanoff, decidió romper su silencio y salió al frente para acusar al exchico reality de no cumplir con su rol de padre.

Y es que la modelo se comunicó en exclusiva con el programa de Magaly Medina y comentó que su expareja no le pregunta nisiquiera por cómo estaba su pequeño. “Sería bueno graben a Joshua, él está en Lima haciendo su vida y aunque está soltero, porque ya no estamos, nunca pregunta por su hijo, se ha desaparecido del mapa”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Michelle confirmó que en varias ocasiones le descubrió a Joshua conversaciones comprometedoras con distintas jovencitas, mientras ambos aún mantenían una relación sentimental.

“No sé si me fue infiel porque yo no estoy detrás de él todo el tiempo. Hace mucho dejé de revisarle el celular porque siempre me encontraba con algo, pero sí me escribieron varias chicas en diferentes oportunidades a decirme que Joshua les estaba escribiendo, me mandaron pantallazos y lo chotearon porque sabían que tenía familia”, expresó.

“Esto se veía venir por las constantes faltas de respeto y porque psicológicamente no me siento preparada para soportar una relación en la que me hagan sentir insegura, viendo cómo le escribe a otras chicas o como él las llama ‘burger king’, sus comidas de paso”, finalizó.

