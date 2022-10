El modelo Joshua Ivanoff recurrió a su cuenta de Instagram este domingo 9 de octubre para comunicar que su relación con Michelle Biu, madre de su hijo Bastián, había llegado a su fin.

“Quería comunicar que Michi y yo hemos dado por terminada nuestra relación de pareja. Sin embargo, seguiremos manteniendo una relación sana de padres por el bien de Bati y espero poder apoyarla en lo que necesite siempre, ya que es la madre de mi único hijo”, explicó el exchico reality, quien aseguró que mantendrá una “relación sana” con Michelle por el bien de su bebé.

¿Qué pasó entre Joshua Ivanoff y su novia Michelle?

Sin embargo, esto no habría sido del todo cierto y es que la modelo suizo-peruana contó su versión de su separación y despotricó contra el exintegrante de ‘Combate’ en sus redes sociales.

“Joshua y yo nos separamos, siento que a lo largo de toda nuestra relación soporté muchísimas faltas de respeto, muchas actitudes que yo no merecía. Vengo hace más de un año tratando de tapar el sol con un dedo, en una decepción tan grande de mí misma por haberme equivocado tanto, lo único que he conseguido es prolongar algo que tarde o temprano se iba a terminar junto con eso sacrifiqué muchísimo mi salud mental” , dijo en un inicio.

Joshua Ivanoff anuncia separación de su novia. Foto: (Instagram/@michellebiu).

“Me equivoqué y lo sé desde que lo conocí, ya no me lo tienen que decir, es algo que lo sé el día uno que lo conocí y me confesó algo que yo pasé por alto. Muchas banderas rojas, una detrás de otra” , agregó.

En esa línea, Michelle reveló que pensó que Joshua cambiaría, pero eso no sucedió. Incluso habría hecho referencia a los escándalos que protagonizó Ivanoff en el pasado.

“Siempre creí que las personas cambian o mejoran a lo largo de su vida, pero lo estuve pidiendo cosas básicas en una relación al hombre equivocado, ya fue, la vida continúa. Soy una gran mujer y merezco algo mejor en la vida, pequé de sonsa y lo asumo. Me metí con alguien que todo el Perú conocía, menos yo”, concluyó.

