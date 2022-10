Katy Jara , la cantante de cumbia que se convirtió al cristianismo y dejó atrás su vida de escándalos, causó controversia en redes sociales tras la primera procesión del Señor de los Milagros en Perú, el pasado 8 de octubre.

La exconductora del programa “Domingos de fiesta” no dudó en cuestionar la fe de miles de creyentes en el ‘Cristo morado’.

La cantante de música cristiana compartió una publicación en Facebook de su esposo Marvin Bancayan, quien hace una dura crítica a los fieles que salieron en procesión:

“... caminan ciegos delante de un madero inútil, le ofrecen todo tipo de incienso, cuando ni siquiera saben por qué lo hacen o que significaba ofrecer incienso, peor el color morado, perdona Señor tanta ignorancia (...) No puedes creer en Dios y servirle al diablo, lo peor es que cargan una imagen definida de alguien que no es el hijo de Dios, cargan el retrato de la pintura de Miguel Ángel el cual inmortalizó el rostro de su alumno del cual se enamoró, cuán astuto es el diablo que los lleva detrás de estas abominaciones y no se dan cuenta”.

Katy Jara secundó a su esposo y agregó: “La gloria solo es para Dios. Éxodo 20, de el 2 al 5, no te harás imagen, ni ídolos, ni estatuas, ni te postrarás ante ellas. Escrito está en las Sagradas Escrituras”.

Ante la avalancha de críticas, la excumbiambera eliminó la publicación, pero inmediatamente subió otro mensaje donde fulmina a los que acuden a la procesión de El Señor de los Milagros:

“No tendrás otros dioses fuera de mí (...) No te harás una estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra (...) no te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yavé, tu Dios, soy un Dios celoso” .

