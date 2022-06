La excantante de cumbia Katy Jara sorprendió a todos con sus recientes declaraciones respecto a cómo ve el mundo tras su conversión religiosa. Como se sabe, ella decidió seguir la ‘palabra de Cristo’ en el 2020, poco tiempo después de casarse con el contador piurano Marvin Bancayán.

La excumbiambera, quien alista su primer concierto “de adoración” y de alabanza a Dios, fue consultada sobre la opinión de los grupos feministas, que consideran que la Biblia “es machista” y que la mujer debe ser sumisa a su pareja.

“Cuando habla de someterse al marido, se refiere a la ayuda idónea. Nos dice que cuando se casen dejarán padre y madre para ser una sola carne. El varón es la cabeza del hogar y con esa responsabilidad debe conducir su familia en amor”, sostuvo en entrevista a TROME.

Ante las dudas, ella explicó cuando una mujer debe ser sumisa ante su esposo: “Sumisa si es un buen líder del hogar, si me ama, me respeta y me hace sentir que soy la compañera idónea. Ir de la mano y ninguno ser menos que el otro”.

¿Cómo es la nueva vida de Katy Jara?

En entrevista al referido diario, Katy Jara reveló que ahora es una “mujer virtuosa y de orden”.

“Preparo la comida a mi hija, me preocupo que la ropa de mi esposo esté bien planchada. Me levanto a las 5 de la mañana a cocinar para mi niña que lleva su merienda al colegio”, sostuvo.

¿Qué piensa Katy Jara de la homosexualidad?

La cantante de cumbia opinó que no juzga a las personas homosexuales, pero indicó que - para ella - el Señor diseñó el mundo “con un varón y una mujer para formar una familia”.

“Muchos amigos son gays y me han dicho que sufrieron un abuso sexual. No es en todos los casos, pero hay situaciones de dolor en sus historias”, comentó.

