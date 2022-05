Hace unos días, la cantante Katy Jara sorprendió a sus seguidores al anunciar que decidió alejarse de la televisión y de los escenarios por seguir la ‘palabra de Cristo’. Luego de su conversión religiosa, la excumbiambera decidió promocionar algunos conciertos de cantantes cristianos en sus redes sociales. Sin embargo, su publicación se llenó de comentarios que hacían burla de su fe, lo que provocó el enojo de la exconductora de “Domingos de Fiesta”.

Por este motivo, Katy Jara se pronunció en sus plataformas sociales donde arremetió contra la música urbana, en específico el reguetón. La artista expresó su frustración con las personas que pagan grandes sumas de dinero “por escuchar canciones que incitan al sexo”.

“Que pena leer tantos comentarios negativos. Si fueran otros artistas de reguetón, al instante se agotan las entradas, que sobrepasan los 800 soles por persona”, escribió Katy Jara en un inicio.

“Todo para cantar en sus conciertos canciones que incitan al sexo. Ahí todos felices. Y si es un grupo de alabanzas, la gente se indigna”, agregó.

Asimismo, Katy Jara salió en defensa de los artistas religiosos, pues según ella son infravalorados: “¿O sea los músicos cristianos no comen?, ¿no tienen familias?, ¿no tienen sueños?, ¿están obligados a tocar gratis? Converso a diario con muchos hermanos músicos que les gustaría dejar la música del mundo y no se atreven porque saben que aquí en Perú, aún los músicos cristianos no tienen pagos justos que les permitan mantener sus familias”, sentenció.

