Katty Jara, exconductora del programa “Domingos de fiesta”, dejó en shock a sus seguidores al explicar por qué abandonó su vida artística como cantante y ya no aparece en la televisión.

Jara indicó que empezó “a entender que muchas cosas de las que hacía, no estaban bien” y que eran parte en ese momento de mi trabajo como artista.

“Pero llegó un punto de mi vida, que estas cosas ya no me hacían feliz. Empecé a sentirme vacía y sin sentido. Y es que cuando conoces a Cristo, ya nada es igual, quieres apartarte de lo que pueda alejarte de El Señor. En ese contexto, decidí dejar todo para empezar a seguir a Cristo”, añadió en su cuenta de Instagram.

Ante tremendo giro en su vida, repasamos algunos de los escándalos amorosos que protagonizó antes de encontrarse con Dios.

Katy Jara y su romance con Eduardo Capuñay

Katty Jara se abrió paso en el mundo de la cumbia cuando llegó a ser la primera voz del grupo Agua Bella. Sin embargo, fue cuando tuvo una larga relación con Eduardo Capuñay que ganó notoriedad. Con el empresario llegó a tener una hija.

En octubre del 2012, Katty Jara estuvo involucrada en un triangulo amoroso. En ese año, apareció una jovencita, Diandra Morí, quien en ese año tenía solo 17 años, y denunciaba que tenia una relación paralela con el empresario. Además, lo acusó de haberle agredido físicamente; sin embargo, Katy Jara siempre lo defendió.

“No sé si ha sido la firme, la bamba, el calentando, el choque y fuga”, declaró en ese entonces salió Katy Jara.

Aída Martínez la acusó de meterse en su relación con Julián Legaspi

Aída Martínez también acusó - hace varios años - a Katy Jara de “meterse” en su relación con el actor Julián Legaspi. Aída se presentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, y contó los detalles cuando descubrió dicha infidelidad.

Sin embargo, Katy Jara y el actor siempre lo negaron. “Un día vi que en su celular tenía llamadas perdidas de esa chica. Me enteré una cosa muy fea, a Katy se le cayó el arete en el carro. Para mí fue una cosa terrible. Me contaron eso y yo descubrí que me fue infiel”, contó Aída.

Katy Jara enfrentó a ‘Clavito y su Chela’ por video íntimo

En el 2016, Katy Jara arremetió contra Robert Muñoz, dueño y líder de la agrupación ‘Clavito y su Chela’, por haber manipulado su imagen en el videoclip del tema ‘El perdón’, que ambos grabaron juntos. Según la cantante, el video tenía escenas de alto contenido erótico que jamás grabó.

Jara aseguró que la actriz se parecía a ella y podía hacer pensar al público que se usaba su imagen. En una de las tomas, la mujer aparece echada con la espalda descubierta sobre una cama, al lado del cantante.

“Cuando conversamos sí hablamos de lo que eran las escenas juntos, románticos, pidiéndole yo perdón, pero en ningún momento se me propuso hacer desnudos”, declaró la cantante para Al Aire, quien acusó a ‘Clavito’ de haber contratado a una doble muy parecida a ella para grabar las escenas, perjudicando su imagen.

Por ello, le envió una carta notarial exigiéndole que retire su voz e imagen de la canción. “Esto es una falta de respeto a mi trabajo, a mi integridad como persona, como mujer. Es un abuso de confianza, un abuso de la amistad que había”, dijo.

Aparece expareja del esposo de Katy Jara

En el 2019, Katy Jara anunció que se había casado con el contador piurano Marvin Bancayan. Katy Jara contrajo nupcias en la ciudad de Trujillo, donde ambos posaron para las fotos.

Jara fue señalada como la ‘manzana de la discordia’ de la relación de su ahora esposo con Fabiola de la Cruz, su expareja y madre de su segundo hijo.

La joven aseguró que el contador le fue infiel con la cantante, ya que cuando aún mantenían una relación, su hermana encontró a la conductora en casa de su pareja. Además, ella indica que sí conocía su estado y que tenían un amorío desde hace cuatro años atrás.

“Ella veía las fotos en Facebook cuando ya se conocían, ella perfectamente sabía que tenía una relación y que tenía una mujer embarazada, ella tiene una hija y sabe lo que es un embarazo, aún así se dedicaba a publicar y gritar su amor a los cuatro vientos, sin importarle mi postparto, gracias a Dios no me pasó nada”, contó la expareja del contador.

TE PUEDE INTERESAR