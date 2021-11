La vida le sonríe al exchico reality Joshua Ivanoff, quien este miércoles 3 de noviembre, anunció en sus redes sociales que se convertirá en padre por primera vez junto a su novia, la modelo Michelle Biu.

El recordado ‘Bebito’ del reality de competencia ‘Combate’ recurrió a su cuenta de Instagram para confirmar lo que era un secreto a voces, y expresó lo emocionado que está con la llegada de su bebito y por la madre que “escogió” para su “clonsito”, a la cual describió como “la persona correcta”.

“Quería compartir con ustedes un pedacito de mi vida. Tomar la decisión de tener un bebe es transcendental. Es decidir para siempre que tu corazón va a caminar fuera de tu cuerpo. Creo que La paternidad no es algo que hacen los hombres perfectos, sino algo que perfecciona a un hombre”, escribió Joshua en el inicio de su publicación.

“Los que me conocen saben el amor que tuve por Schwarz, no solo porque fue mi hijo por 8 años, sino porque me lo regalo mi padre antes de fallecer y negrito solo me dejo cuando sintió que ya tenía un hermanito en camino. El amor que siento por ti bebito es inexplicable”, añadió en referencia a su mascota que falleció hace un tiempo.

Por último, el modelo aseguró que siempre estará al lado de su primogénito para apoyarlo y protegerlo contra todo. La tierna publicación fue acompañada de una fotografía de la ecografía de la modelo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO