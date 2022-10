La noche de este lunes 10 de octubre de 2022, Magaly Medina volvió a arremeter contra Gisela Valcárcel, quien se habría burlado de la ‘Urraca’ por haber estado en la cárcel. La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ se mostró totalmente indignada luego de ver al popular ‘Apoteósico’ encarcelado en el set de “El gran show”.

Esta parodia fue tomada por la conductora de espectáculos como una ‘ofensa y humillación’ y por eso le respondió con todo a su archienemiga televisiva.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Gisela Valcárcel?

“Lo que hizo es vender su programa y jugar con la audiencia. Al final arrugaste cobarde, arrugaste y de la peor forma porque ella toda la vida ha sido buena para las indirectas. Nunca le gusta decir nada de frente como acá. Ella siempre con sus indirectas” , dijo en un inicio.

“Esta mujer que se las da de cristiana, esta mujer que se las da de santurrona no tuvo mejor idea que satanizarme haciendo una especie de jaula, poniendo a uno de sus voces en off con una vestimenta de carcelero. ¿Jugarse con eso, Gisela? Tú puedes jugarte con lo que se te de la gana, puedes decirme todas las indirectas, pero ese hecho injusto por el que yo fui a la cárcel, que tuvo a todo un país en jaque en el año 2008, eso sí no te lo toleró. Acá la que no va a arrugar soy yo”, amenazó Magaly Medina.

“Esa fue una burla y una humillación de cuando yo tuve que pasar un tiempo en prisión (...) Ella cree que este episodio de mi vida es vergonzoso y no lo es. Fue penoso porque fueron los peores días de mi vida televisiva”, finalizó. }

¿Por qué Magaly Medina estuvo en la cárcel?

Como se sabe, el 16 de octubre de 2008, Magaly Medina fue condenada a prisión por más de 2 meses, luego de perder una demanda contra Paolo Guerrero por difamación.

