‘El gran show’ en su segunda gala, estuvo llena de indirectas para Magaly Medina y una de ellas fue ver al locutor conocido como el ‘Apoteósico’ en una prisión, en clara referencia a los meses de cárcel que tuvo que cumplir la ‘urraca’ tras perder una demanda contra Paolo Guerrero.

Luego de ver las burlas sobre su paso por la cárcel, Magaly afirmó que recibió el apoyo de sus seguidores, quienes pidieron su libertad por lo que consideraban una injusticia: “Lo que sí me dio la cárcel es saber exactamente la medida del cariño del público, porque lo que sí fue apoteósico, no es su locutor en off, sino el apoyo de la gente mientras estuve en la cárcel”.

Magaly además afirmó que si quien hubiera ido a prisión fuera Gisela, nadie hubiera pedido su liberación, además sugirió que sería la ‘señito’ quien debería estar tras las rejas: “Si Gisela, por alguna razón, vas a prisión, eso no pasaría, porque tú deberías ir a prisión por todas las bobadas que hablas en tus programas”.

