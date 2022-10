Fue despedida a penas, la ampayaron siendo infiel y ahora es ella quien le echa tierrita a ‘América Hoy’, afirmando que ninguna razón sería suficiente para que ella pise otra vez el set comandado por Ethel Pozo.

Las declaraciones de Melissa afectaron a Janet Barboza, quien incomodó con sus preguntas a la ex modelo y hasta discutió en vivo con la exsuegra del ‘Gato’ Cuba: “Le quiero decir que puede chocar conmigo, con Ethel, con Brunella, pero con el programa no, este es un programa divertido”.

Anteriormente, Ethel Pozo lloró por Melissa Paredes, quien negó ser su amiga, pero esta vez la engreída de Gisela Valcárcel se mostró dura: “A mí no me duele nada porque yo con ella no hablo hace un año. Yo le hice una entrevista, pero no hablé con ella como antes, puedo hacer una entrevista con cualquier persona como comunicadora”.

