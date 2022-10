Giuliana Rengifo estuvo en Pucallpa con varias presentaciones musicales y aprovechó para reencontrarse con el notario Paul Pineda, quien - en papeles - sigue casado desde hace 20 años con la fiscal Katherine Tapia y tienen 3 hijos menores de edad.

El abogado tuvo varias atenciones con la cumbiambera, llevándola a comer luego de sus shows.

“Acá no hay víctima, no hay cuernos, no hay amante, acá hay una relación sana y bonita, de amigos por ahora. Paul Pineda es un caballero” , comentó la cantante en entrevista a ‘Amor y Fuego’.

Giuliana responde a calificativo de ‘pelandusca’

Giuliana Rengifo volvió a ser consultada por el calificativo de ‘pelandusca’ que le hizo Magaly Medina en su programa de ATV.

“Significa prostituta barata. Está haciendo una afirmación que le puede traer consecuencias, debe cuidar muy bien su boca, su legua. Que su drama, su ardidez no le lleve a cometer errores, ella tiene que probar lo que ha dicho”, advirtió la cumbiambera.

Luego, se le soltó la lengua cuando fue consultada si su participación en ‘El Gran Show sirve para provocar a la ‘Urraca’.

“Gisela y Magaly son las divas de la televisión , ellas saben muy bien su trabajo, saben muy bien lo que hacen, ellas se manejan por rating. Yo ahora estoy agradecida con Gisela porque me está dando trabajo y está haciendo que mi carrera se realce”.

