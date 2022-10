Pese a las críticas tras su ampay, Giuliana Rengifo se rencontró con el notario casado Paul Pineda. Ellos fueron captados por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ almorzando en un restaurante de Pucallpa.

La cumbiambera había negado cualquier tipo de relación sentimental con el abogado luego de que fueran ampayados en apasionados besos en la calle, tras una fiesta sorpresa por su cumpleaños.

Sin embargo, el notario no quiso oficializarla: “No tengo una relación formal (…) yo la puedo contratar cuantas veces yo quiera porque me gusta... sus canciones” , dijo hace un par de semanas.

Esta vez, Giuliana Rengifo tuvo una cita con su galán, pero cuando ambos salieron del restaurante, automáticamente el notario se alejó de ella. La cumbiambera camina detrás de él mientras eran grabados por ‘Amor y Fuego’.

Giuliana Rengifo se reencuentra con notario | FOTO: Willax TV

Notario no guardó ‘luto’ a su esposo y Giuliana lo defendió

“El luto ya no se vive hermana ahora, por favor. ¿En qué siglo estás? ¿Siglo XXI? No hay forma, la vida es una sola, hay que festejar, hay que trabajar, hay que vivir, hay que disfrutar” , defendió Giuliana al notario por no guardar ‘luto’ a su esposa tras su separación.

