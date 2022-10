Fuerte y claro. Giuliana Rengifo no se calló nada y “puso en su sitio” a Marisol ‘La Faraona’, quien en la última edición del programa de Magaly Medina, señaló que la cumbiambera “iba de canal en canal para contar con quien había estado”, haciendo referencia al romance que tuvo en el pasado con su expareja, César Aguilar.

En ese sentido, la artista peruana señaló que ella está muy tranquila con todo lo que ha conseguido a lo largo de su vida, pues está acostumbrada a trabajar desde que era muy pequeña.

“No quiero responderle a la señora, que se pelee sola. Le deseo lo mejor en su carrera musical y su vida personal. Trabajo desde los 14 años y lo mucho o poco que tengo es gracias a mi trabajo. Me gano pulso a pulso cada sol, soy feliz, lo tengo todo, tengo el amor de mi familia”, comenzó diciendo a Trome.

Por otra parte, Giuliana Rengifo comentó que Marisol habría “caído en la trampa” de Magaly Medina, al aceptar presentarse en su programa, pues solo estarían “generando morbo”.

“Considero que (Marisol) pisó el ‘palito’ con Magaly (Medina), se embarró sola, debe seguir cantando en vez de vender morbo, cual según dice ella que no lo hace”, sentenció.

¿Qué le dijo Marisol a Giuliana Rengifo?

Marisol ‘La Faraona’ estuvo como invitada en el programa de Magaly Medina, donde no pudo evitar ser consultada sobre Giuliana Rengifo, quien fue señalada por ser la “manzana de la discordia” entre la cumbiambera y su exesposo, César Aguilar.

“No estoy dolida, pero si fui engañada. Yo no ando de canal en canal diciendo con quién estuve, yo me dedico a trabajar (...) Yo nunca le quitaría el marido a nadie, no me metería en una familia donde hayan hijos. Lo que se hace en la vida, se paga (...) Hay algunas que les gusta ser mantenidas, que el hombre las mantenga y no les gusta trabajar... Trabajen pues ociosas”, dijo Marisol.

