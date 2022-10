El viernes 7 de octubre de 2022, la cantante Marisol se presentó en el programa Magaly TV La firme y habló por primera vez de Giuliana Rengifo. ‘La faraona’ descartó haberse metido en el romance que esta última tuvo con su manager y contó cómo ocurrió todo.

“Yo tampoco estoy dolida, engañada, sí, fui engañada, todo el mundo lo sabe, pero de eso no me conoce la gente, yo no estoy yendo de canal en canal”, dijo Marisol a Magaly Medina.

“Yo estaba separada de mi manager, me había casado ya con el padre de mi segundo hijo, entonces nosotros seguíamos trabajando y hasta ahora estamos trabajando, de repente si su relación no duró, yo no tengo la culpa. Ella dice que yo soy la causante de su rompimiento, yo cómo voy a mandar en él, es más, él es una persona felizmente casada ahora y su esposa es mi amiga, yo he ido a su casa, nos llevamos súper bien”, explicó ‘La Faraona’.

Según Marisol, Giuliana Rengifo la odia porque la culpa del fin de su romance con este productor: “Por eso me odia, me dice que yo soy culpable, pero ¿yo culpable de qué? Yo no mando en la vida de un hombre, si no funcionó, no funcionó, eso lo deben saber ellos, yo no, no tengo nada que ver en esto”.

“No le he quitado el marido a nadie, no lo haría porque creo... yo tengo hijos, entonces a mí jamás me gustaría, Dios quiera y me libre, que nunca me meta en una relación donde hay hijos, donde hay una familia porque los que sufren son los hijos y lo que se hace en la vida se cara”, sentenció Marisol.

Fuente: ATV

