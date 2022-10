Tras las polémicas imágenes de Rodrigo Cuba y varios futbolistas del club Sport Boys en tremenda juerga, tras ser derrotados 3 - 0 en un partido de la Liga 1, la periodista Magaly Medina tuvo que se equivocaron en un reportaje que emitió su programa.

En la reciente edición de ‘magaly TV La Firme’, del 5 de octubre, la ‘Urraca’ reveló que los testigos de dicha fiesta ya no quieren hablar ni dar la cara, pese a que en un inicio querían cobrar dinero para revelar detalles inéditos de la fiesta.

Según Magaly, los testigos que reconocieron al Gato Cuba en la fiesta habría recibido - presuntamente - presiones de algún tipo. “Quizá tienen miedo de salir y contar la historia, eso es otra cosa, pero estas imágenes que salieron son realmente preocupantes ”, acotó Magaly Medina.

“Los chicos dan la cara, hablan y cuentan detalles que nosotros no hemos verificado pero que sí sabemos qué pasó y qué ocurrió. Mucha gente ya no quiere contar más detalles porque nos dijeron que habían personas allá en Piura que no quieren que los nombres de sus hijas estén en programas de televisión o estén vinculados a un hombre que tiene una relación, una mujer embarazada” , agregó

Eduardo Lalo Uribe no estuvo en la fiesta

Magaly Medina tuvo que reconocer EN VIVO que uno de sus reporteros se equivocó en dar una información. “ Donde nos equivocamos, porque nuestro reportero se equivocó, fue en ponerle nombre a un jugador de fútbol que es Eduardo Lalo Uribe, que no es la persona que mi reportero equivocadamente mencionó ubicándolo como una de las personas en la juerga. En eso sí, el resto lo dijeron las personas que estuvieron en la fiesta, los chibolos que estaban en esa reunión, que son amigos de las dos chicas que estaban ahí, una llamada Camilla y la otra Ximena”, comentó.

