Magaly Medina explotó por segundo día consecutivo contra Rodrigo Cuba , así él diga que no tuvo intimidad con la joven con la que fue ampayado bailando cariñoso en una fiesta en Piura.

“Parece que su nivel de compromiso no es fuerte, parece un hombre que quiere vivir su soltería,. Se siente soltero y cae en la tentación de ir a perrear, abrazar y besuquear a otra mujer” , comentó.

La Urraca cuestionó que la pareja haya buscado tener un hijo al poco tiempo de iniciar una relación: “Ninguna mujer u hombre no se embaraza si no quiere, te embarazas solo si los busca. Fue un hecho irresponsable que se embarazara con tan poco tiempo de conocerse”.

Magaly da con palo a Ale Venturo

La periodista también criticó a Ale Venturo por perdonar las actitudes de Rodrigo Cuba, pues es evidente que él no la ama.

“A los hombres no se los atrapa con hijos ni con chantaje emocional (...) Yo pensé que Ale Venturo, pese a su embarazo, iba a tener suficiente dignidad, amor propio, orgullo para expulsarlo de su vida, pero no fue así, Si hoy lo pasas por agua caliente esto no será la última vez. La dignidad de una mujer vale más que conservar las apariencias. Esas cosas no se perdonan, no se disculpan, lo que hizo fue quebrar tu confianza” , sostuvo Magaly.

