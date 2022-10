Magaly Medina consiguió el libro ‘La Señito’, de Carlos Vidal, expareja de Gisela Valcárcel, el cual fue retirado de librerías y se frenó la impresión de inmediato. Solo se logaron vender 15 mil ejemplares.

“Algunos quisieron vendernos este librito por la friolera suma de 7mil soles, creen que somos millonarios estamos haciendo canje para nuestra fiesta y de pronto quieren que por libro mal escrito, mal contado, paguemos 7 mil” , comentó Magaly.

Magaly comentó que no entiende por que Gisela acudió a la sala del SIN y se reunió con Vladimiro Montesinos para impedir que continúen la impresión.

“No sé porque Gisela impidió la salida de este libro, este libro no cuenta nada, tampoco lo escribió Carlos Vidal, pero lo que cuenta aquí son anécdotas de una relación que pasó con ella, la parte de su historia, he leído este libro y no encuentro nada que pueda ser difamatorio, atentatorio, o escrito con rabia o con rencor”.

“Más parece un libro homenaje, de cómo se conocieron, el amor que se tenían, tonterías, un libro tonto, un libro que no contaba nada morboso, nada de lo que un libro debe tener para poder vender . No sé por qué tanta alharaca, se fue a sentar con Vladimiro Montesinos, el hombre mas siniestro de la historia del país, para impedir que saliera a la luz”, comentó La Urraca.

¿Quién era Carlos Vidal?

Carlos Vidal era modelo del espacio Aló Gisela, a fines de los años 80, y tuvo una relación de 7 años con la diva Gisela Valcárcel.

