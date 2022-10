Fuertes declaraciones. Marisol ‘La Faraona’ estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde no pudo evitar ser consultada sobre Giuliana Rengifo, quien recientemente la calificó de “dolida” por haber tenido una relación con su mánager y exesposo.

“No estoy dolida, pero si fui engañada. Yo no ando de canal en canal diciendo con quién estuve, yo me dedico a trabajar, que es lo que todos deberíamos hacer. Ella me culpa, si su relación no duró, no es mi culpa”, comenzó diciendo la cantante.

Por su parte, la popular ‘Urraca’ criticó a Giuliana Rengifo y comentó que no era culpa de Marisol el hecho que “no la hayan querido oficializar”. “Tú no tienes la culpa que tu exesposo haya tenido un snack que no haya querido oficializar, con la que no se haya querido casar. ¿Por qué contra ti? Que se vaya contra el hombre”, señaló la conductora.

En ese sentido, ‘La Faraona’ dejó en claro que ella nunca se metería en un matrimonio, y también dejó entrever que la intérprete de ‘Corazón’ sería una mujer mantenida.

“Yo nunca le quitaría el marido a nadie, no me metería en una familia donde hayan hijos porque ellos son los que más sufren. Lo que se hace en la vida, se paga (...) Hay algunas que les gusta ser mantenidas, que el hombre las mantenga y no les gusta trabajar... Trabajen pues ociosas”, finalizó.

