Giuliana Rengifo fue captada llorando inconsolablemente en el primera gala de ‘El Gran Show’ durante la presentación de Melissa Paredes, quien llegó al reality para contar su verdad tras ser alejada de su hija por más de 2 meses por el enfrentamiento con su exesposo Rodrigo Cuba.

Hubo muchas especulaciones sobre el llanto de la cumbiambera, pero ella aclaró que tiene que ver con pequeña hija de 5 años de edad.

“Yo me identifico como madre (con Melissa Paredes), mas allá de como artista o como personaje, como madre. Me chocó mucho porque yo ahorita todo este tiempo, hasta el próximo año, yo estoy separada de mi bebé también por temas personales y, pero no porque esté mal con el papá” , confesó la cantante a América Espectáculos.

Qué pasó con la hija de Giuliana Rengifo

Giuliana Rengifo contó que hizo muchos cambios en su vida en los últimos años, razón por la cual su expareja - el abogado Fernando Calderón - se hace cargo de su última hija.

“Ella es pequeña todavía, mi otra hija está en la universidad, hay muchos gastos, el papá me ayuda en tenerla, eso no me hace mala madre porque los papás también tienen derecho de estar con sus hijos” , comentó.

“No tenerla a ella todos los días, que me diga ‘mamá te amo’ sí es fuerte es por eso que lloré bastante con Melissa, su caso es diferente, claro, es más duro. Pero estar sin tu hija duele mucho, necesitas mucha ayuda ”, agregó.

