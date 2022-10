Actualmente, es una de las conductoras peruanas más reconocidas en el medio, pero no siempre tuvo su propio programa, ya que para llegar a donde está, Gisela Valcárcel, tuvo que comenzar su carrera en pequeñas apariciones en programas de ‘TV’.

Su vida artística en la ‘TV’ la tuvo gracias a su pequeño paso por el teatro con la obra titulada ‘Calígula’, dirigida por Efraín Aguilar, quien fue el primero que vio sus dotes para el show y la cámara.

Aparentemente, haber participado en una obra de teatro no habría sido un golpe de suerte, como muchos creen, ya que según reveló Efraín Aguilar, la ‘señito’ se esforzó: “En esa época era la alumna que más leía. Y leer es fundamental para un actor porque si no lees no tienes la capacidad para expresarte”.

Luego del teatro tuvo pequeñas apariciones en el programa ‘A toda máquina’ y como extra en ‘Te mato Fortunato’, pero logró hacerse de un nombre y cautivar a sus seguidores siendo vedette en ‘Risas y salsa’, para luego conducir su propio programa ‘Aló Gisela’ en 1987, que la coronó como la ‘Reina del medio día’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO