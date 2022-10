Magaly Medina y Gisela Valcárcel se encuentran en una vaivén de dimes y diretes , luego que la popular ‘Señito’ señalara que la figura de ATV hacía daño a las mujeres del medio. Y es que recordemos que durante la última edición de “El Gran Show”, la rubia presentadora se presentó con una armadura y ‘troleó' a su “enemiga televisiva” con una escena en la “cárcel”.

Frente a ello, los conductores de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre y Rodrigo González, no dudaron en pronunciarse al respecto y criticaron fuertemente a la figura de América TV.

“¿Cuántas personalidades tiene la Farisela? Le encanta enviar mensaje satánico, pero no responde y se pone cristiana”, comenzó diciendo el popular ‘Peluchín’.

“Arrugó... Vendió lo que no iba a ofrecer, estábamos esperando qué le contestaba a Magaly, pero cada uno mueve sus fichas como quiera, pero no ofrezcas algo que de repente no tenías intenciones (de responder)”, agregó por su parte Gigi Mitre.

