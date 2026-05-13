Elegir los lentes ideales no solo contribuye a una buena visión, también suma al estilo del día a día. Tanto los modelos de medida como los de sol cumplen un rol importante en el cuidado de la salud visual, por lo que optar por el diseño adecuado permite combinar protección, comodidad y estética en la rutina.

Expertos de la cadena española de ópticas de MO, que recientemente llegó a Perú, detallan que actualmente las opciones para el cuidado visual con propuestas que integran diseño propio, moda accesible y materiales de calidad, con diseños que combinan expresión personal y funcionalidad en el uso diario, lo que también las convierte en una alternativa adecuada para regalar en fechas especiales.

A partir de ello, indican algunas recomendaciones para elegir los lentes que mejor complementen el outfit de cada persona:

1. Elige lentes que acompañen tu estilo personal: Las monturas de líneas limpias ayudan a que el accesorio complemente tu outfit sin competir con él. Si tu estilo tiende a lo minimalista, los diseños ligeros en tonos neutros o cálidos mantienen la armonía general. Para quienes prefieren un look con más presencia, hay formas más definidas que pueden aportar un carácter propio sin dejar de ser versátiles para el uso diario.

2. Considera piezas que combinen actualidad con permanencia: Hoy se apuesta por reinterpretar siluetas clásicas con detalles contemporáneos. Este balance hace que las monturas se mantengan vigentes temporada tras temporada, acompañando cambios de estilo sin quedar asociadas a una tendencia pasajera. Es ideal si buscas un accesorio que funcione tanto en un outfit relajado como en uno más formal.

3. Prioriza materiales que acompañen la rutina real: Modelos trabajados con materiales ligeros y resistentes evitan molestias durante la jornada. Cuando elijas lentes, fíjate en la estabilidad del puente, la flexibilidad de las patas y la sensación del peso. Esto no solo mejora la comodidad, sino también la forma en que el accesorio se integra a un estilo de vida activo.

4. Piensa en cómo las actividades del día influyen en tu elección: Si tu rutina incluye trabajo frente a pantallas, las opciones con filtros especializados ayudan a reducir la fatiga visual. Si te desplazas constantemente o pasas tiempo al aire libre, prioriza lentes con protección UV diseñada para exposición prolongada. Piezas estéticas, pero alineadas con necesidades reales.

5. Para lentes de sol, evalúa el nivel de claridad que necesitas: En contextos de alta luminosidad, los modelos polarizados (presentes en varias líneas de la marca)reducen reflejos y mejoran la nitidez visual. Esto aporta funcionalidad sin perder la estética discreta y urbana.

De esta forma, integrar los lentes como parte de los accesorios de moda resulta práctico y funcional para elevar el estilo diario, reforzando la idea de que el diseño también puede acompañar la rutina de manera accesible y versátil. Con estas recomendaciones, encontrar el modelo adecuado será más sencillo y permitirá lograr un look equilibrado y acorde con el estilo de cada persona.