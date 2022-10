Inédito. Hace algunos años atrás, durante una entrevista a la conductora Magaly Medina en un programa de televisión, ingresó una llamada que dejó sorprendidos a propios y extraños. Y es que se trataba nada más y nada menos que de Gisela Valcárcel, su “enemiga televisiva” desde hace mucho tiempo.

Todo se habría dado en el set del programa “Amor, amor, amor” por el año 2019, cuando Rodrigo González invitó a la popular ‘Urraca’ para tener una amena conversación con ella. Sin embargo, la llamada EN VIVO de la popular ‘Señito’ dejó en shock a todos, pues tuve palabras de elogia hacia la figura de ATV.

“Espero algún día realmente conocernos. Quiero ser honesta, no he leído aún todo lo que quiero tu libro, pero he escuchado lo que se pasa en la cárcel. He ido a visitarla muchas veces. Y quiero decirte algo... tú y Ney deben ser dos valientes, no sé cómo lo hicieron”, fueron las primeras palabras de Gisela cuando la pelirroja que anunciaba su regreso a la televisión tras salir de prisión.+

En ese sentido, Valcárcel reconoció el trabajo arduo que realizaba en aquella época Magaly junto a su productor Ney Guerrero. “Después de todo lo que he escuchado, de cómo se vive, salir al aire luego de tan corto tiempo, es una actitud de valientes. Tú y yo seguro seguiremos discrepando en muchos sentidos, pero siempre respetaré tu posición. Lo ganado por ustedes, lo han hecho a pulso”, le dijo ‘la Señito’ a ‘la Urraca’, quien quedó agradecida por sus palabras y le dijo que cree que también es una mujer valiente por haber aguantado tanto.

