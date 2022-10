Flavia Laos fue contundente al afirmar que no tiene planes de convivir con Austin Palao, luego de oficializar su relación a inicios de agosto del 2022. La cantante explicó por qué no tiene deseos de pasar a la etapa de convivencia, sorprendiendo a más de uno.

“Me gusta muchísimo mi espacio, a él también el suyo. [Pero si todo el día para juntos...] sí, pero de allí a compartir mi closet con alguien, mi baño con alguien... tú sabes, lo del baño” , comentó en el programa “D’. Mañana”, que conducen Karla Tarazona, Metiche y Adriana Zubiate.

Pese a la insistencia de las conductoras de TV, Flavia Laos puso fin al debate: “ Me estoy divirtiendo, hay que pasarla bien también, somos jóvenes”.

Sobre la relación de su expareja Patricio Parodi con Luciana Fuster, comentó que no tiene ningún problema en conversar con ellos en algún evento. Sin embargo, no tiene ninguna intención de ir a la casa de la familia Parodi.

“Ya me los he cruzado en algún momento, cuando tú superas, ya no te importa. Tiene que haber un respeto, no me voy a meter a la casa, para nada”.

