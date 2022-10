La actriz Alessandra Fuller está pasando por su mejor momento, pues está por estrenar la película “Sugar en Aprietos”, la cual produce y protagoniza al lado del galán mexicano David Zepeda, y se encuentra muy enamorada de su novio, el abogado Francesco Balbi.

Por este motivo, las cámaras de Amor y Fuego la entrevistaron en la alfombra roja del estreno de su película y le preguntaron sobre Luciana Fuster y Flavia Laos, pues esta última aseguró que dejaría que la pareja de Patricio Parodi se ahogue para salvar a su excompañera de “Ven, Baila Quinceañera”.

“No, no creo que la haya hundido a Luciana (...) no, no hay que dejar hundir a nadie, hay que salvar a todos”, fue la respuesta de Alessandra Fuller. Además, la actriz no descartó la posibilidad de amistarse con Flavia: “Creo que no necesariamente le digo un no a una posibilidad de amistad”.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la polémica entre Luciana Fuster, quien es su amiga, y Flavia Laos, quien fue su amiga, Ale Fuller respondió: “No me gusta, no lo hago a nivel público y no lo hago tampoco a nivel íntimo, hablar acerca de las decisiones de las personas ni de lo que hacen o no hacen”.

Entre líneas, la actriz afirmó que Flavia Laos no debió juzgar a Luciana Fuster: “No estamos aquí para juzgar, ninguna de las partes debió hacerlo tampoco porque nadie es perfecto, porque todos cometen errores”.

Así pues, Ale Fuller lanzó una fuerte frase que demostraría lo que piensa realmente de Flavia Laos: “Creo que ambas lo han hecho (cometer errores) ¿no? En su momento, por lo cercana que he sido a las dos partes, por lo que he podido vivir desde mi experiencia”.

“Los códigos claro que existen o claro que deberían existir. Una palabra un poco más romántica serían los valores y creo que es importantísimo estar arraigado a los valores”, acotó la actriz.

De otro lado, Ale Fuller se mostró muy feliz por su relación con Franceso Balbi: “Estoy muy enamorada, Francesco es un gran compañero de vida porque me apoya muchísimo (...) se me cae la baba por él, es un gran compañero, ha estado siendo un soporte enorme en mi nuevo proyecto”.

Fuente: Willax Televisión

