Esta vez pasó el límite. El último sábado, Gisela Valcárcel presentó su show con el popular ‘Apoteósico’ tras las rejas y con un traje de recluso. Esta indirecta clara a Magaly Medina, le pareció una humillación a la ‘urraca’, quien resaltó que el trabajador de la ‘señito’ habría aceptado salir así para no perder su trabajo.

“Encerró a un pobre locutor en off, lo humilló públicamente, lo encerró en una jaula”, fue así como Magaly comenzó su crítica a Gisela Valcárcel, afirmando que lo hizo porque la ‘señito’ no tiene archivos sucios de la ‘urraca’: “Eso lo hizo, porque como ella no tiene un historial cochino, feo mío como el que yo tengo de ella, entonces ella cree que este episodio de mi vida es vergonzoso”.

El programa lleno de indirectas y cero respuestas claras que dio Gisela Valcárcel, habría sido la prueba clara de la cobardía de la ‘señito’, según afirmó Magaly: “Arrugó, así se le hizo y ella es conocida solo por sus indirectas, ella cree que es elegante, que así te lanza cositas, a mí no me gusta la gente anda con rodeos, a mí me gusta de frente al grano”.

