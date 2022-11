La bailarina Gabriela Herrera fue despedida de “El Gran Show”, así lo anunció Gisela Valcárcel en la última gala del reality de baile La joven habría incumplido las normas del programa al declarar a las cámaras de “Amor y Fuego”, espació que transmite por la señal de Willax TV.

La exparticipante del programa de Gisela Valcárcel decidió enviarle un mensaje al conductor Rodrigo González a través de su cuenta de Instagram y le contó más detalles de su salida del reality.

¿Qué dice el mensaje que le envió Gabriela Herrera a Rodrigo González?

“Buenas tardes Rodrigo. Efectivamente, tendría tantas cosas por decir. Por respecto a su trayectoria, no he querido seguir discutiendo, pero puedes estar seguro que todo lo que dije es cierto. Él [Sergio George] me buscó. Nos reunimos varias veces. Nos envío contrato para firmar y de pronto cambió. Deben de haberle presionado mucho al señor”, leyó Rodrigo González en un inicio.

En otra parte del mensaje, Gabriela Herrera señaló que, en su momento, va a aclarar todo lo sucedido y le mandó una advertencia a la “Señito”.

“En este momento, estando en el ojo de la tormenta ya no quiero insistir más, pero de llegado el momento yo aclararé todo”, agregó.

