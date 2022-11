Mientras se encontraba jugando una partida de Dota, el “guerrero” Patricio Parodi habló sobre su sorpresiva suspensión de “Esto es guerra”. El chico reality se mostró totalmente en desacuerdo con su sanción y arremetió contra la producción del programa.

Como se sabe, el enamorado de Luciana Fuster se ausentó del reality de competencia el pasado 4 de noviembre porque se había quitado la muela de juicio.

¿Qué dijo Patricio Parodi sobre la producción de ‘Esto es Guerra’?

“No estoy en el programa porque me han suspendido hasta nuevo aviso, porque me saqué la muela de juicio. Sí, me suspendieron por problemas de salud, que cag***. Así son pues mano, ¿qué puedo hacer?, es un trabajo. Tengo nueve años ahí y nunca me he cambiado de programa, nunca me han eliminado, nunca me han dado vacaciones a excepción de la de fin de año, entonces a veces el cuerpo necesita un descanso y un descanso no cae mal, a veces en bueno con todas las lesiones que he tenido y que tengo podría venirme bien un descanso. Así sea una suspensión forzada. Me han suspendido indefinidamente” , dijo ‘Pato’ Parodi en un inicio.

Por último, Patricio Parodi aseguró que nunca ha pedido permiso al programa para ausentarse por un viaje o por un evento publicitario y espera que tengan comprensión con su situación.

“Si me quieren suspender el tiempo que consideren, eso escapa de mis manos, es parte de mi trabajo. Si consideran que no debía quitarme la muela de juicio, allá ellos. Yo nunca pido permiso para irme de viaje, cuando lo pido no me lo dan, cuando pido permiso por alguna marca, tampoco me lo dan, nunca he faltado al programa, no me dan permisos, entonces si me parece un poco excesivo que hago algo como esto, de quitarme la muela de juicio que es un tema de salud”, agregó muy fastidiado.