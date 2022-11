El conductor Rodrigo González arremetió contra Ethel Pozo, quien pasó un mal momento antes del concierto del reguetonero Bad Bunny, este 13 de noviembre. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Gisela Valcárcel reveló que casi no la dejan entrar al recital porque sus entradas fueron clonadas.

Sin embargo, contra todo pronóstico, la conductora logró ingresar al tan esperado concierto del ‘Conejo Malo’, hecho que provocó muchas críticas en su contra en las redes sociales.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Ethel Pozo?

El popular “Peluchín” no dudo en criticar duramente a la conductora de América Hoy por el trato que habría recibido solo por ser ‘famosa’ y ser hija de Gisela Valcárcel, mientras que cientos de perjudicados sí se quedaron fuera.

“La ‘Fariselita’ como está acostumbrada a eso, como ha crecido con eso, como ella y todo su entorno piensan que con una llamada siempre se soluciona todo, con una quejita, vamos a aprovechar de la posición en la que estamos y vamos a poner en nuestra plataforma nuestra queja. Que uno pueda aceptar favores, claro, que uno puede quejarse, también, pero sabes que es lo no puedes hacer, es coger tu Instagram, empezar a quejarte, hay tres mil personas con el mismo problema que tú” , comentó Rodrigo González durante espacio de Willax que conduce junto a Gigi Mitre.

“Pasaron unos minutos y ella ya estaba sacando la cancha adentro del concierto feliz de la vida con la Brunella, con Richard (...) Haces una historia, que más que parecer una queja pública parecía que estabas metiendo presión para no desprestigiar a los organizadores. Una vez que a ti te solucionaron el problema, ¿cómo se sintió la gente que estaba sufriendo del mismo mal? (...) Es como miren como les refregó a todos la vara que nosotros tenemos y ustedes no, entonces se le han ido encima y no le falta razón a la gente”, agregó.