En la última edición de su programa, Magaly Medina no pudo evitar en criticar las lágrimas que derramó Cristian Rivero al anunciar que dejaba la conducción de Esto es Guerra junto con Katia Palma.

“Ni un año duró, un par de meses, nomas, nada, lo que dura una golondrina en el verano, ha sido una aparición y ya (...) no todo el mundo puede ser tan hipócrita y poner una cara de gusto cuando no lo está, él no se mezcla, su salida inminente (...) Es un mueble”, dijo Magaly Medina.

Cabe mencionar que Magaly sí reconoció el papel que jugó Katia Palma en Esto es Guerra, pues logró crear un “show” con Johanna San Miguel, por lo que considera que, el que sobra, es Renzo Schuller.

“Katia Palma tiene al menos química con Johanna San Miguel, ambas son comediantes, las dos tienen tablas, saben que se viene hacer show”, expresó Medina.

Luego continuó con: “a Katia deben dejarla y a Renzo deben mandarlo de vacaciones”.

Katia Palma y Cristian Rivero no van más y se despidieron de Esto es Guerra

Con la voz entrecortada y en medio de abrazos, Katia Palma y Cristian Rivero dejaron la conducción del reality ‘Esto es Guerra’, agradeciendo a los productores, compañeros y participantes por el apoyo recibido durante la temporada de verano para la que fueron contratados.

“Hoy nos toca despedirlos, pero estamos seguros de que muy pronto los volveremos a encontrar. Gracias Katia y Cristian, siempre serán parte de EEG”, fue el sorpresivo anuncio que se dio en el reality.

“Gracias a Pro Tv, a Peter, al público por respaldarnos. A Renzo y Johanna por la tremenda acogida y generosidad, espero que nos volvamos a encontrar, ha sido un gran aprendizaje, me llevo un gran recuerdo porque me devolvieron las ganas de seguir haciendo televisión”, señaló Rivero muy emocionado.