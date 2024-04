En la última edición del programa de Amor y Fuego, se mostraron imágenes de un polémico video donde es vista la actriz Mayra Goñi junto a otras jóvenes.

Cabe mencionar que, lo que llamó la atención del video, es un sujeto ofreciendo paseos y “chicas gratis”

“Tenemos chicas hermosas gratis, acá en el bote, obviamente el bote es hermoso, hermoso yate y la gente lo ama”, dice el hombre el video mientras graba a con su celular a Mayra Goñi y a otras mujeres.

Rodrigo González quedó sorprendido ante este polémico video y no dudó en llamar telefónicamente a Mayra Goñi para que de su descargo.

“Todos hemos visto y oído lo mismo, este sujeto está diciendo que vayan al bote donde hay chicas lindas y chicas gratis”, comentó Rodrigo.

“Un promotor que conocí y que nos dijo que podía hacernos entrar a discotecas habló con una de mis compañeras, porque yo no le contestaba, y le dijo que tenía un bote para salir y si queríamos (…) mi amiga me dijo ‘es mi cumpleaños, vamos’, pero yo le dije ‘amiga pregunta bien porque a veces a esos botes te meten a gente que uno no conoce’”, dijo Mayra.

Luego continuó con: “no entendía lo que estaba pasando, me parecía sospechoso, como que dije ‘oh my god’ en que nos estamos metiendo, por qué aceptamos esto y la miraba a mi amiga como diciendo, ya ves a lo que me refería”.

Mayra Goñi es captada en sospechoso yate en playas de Miami.