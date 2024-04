El “Día de Star Wars” se celebra cada 4 de mayo. En esta fecha se conmemora el 25.º aniversario de “Star Wars: Episode I – The Phantom Menace”, en la celebración global conocida como “May the Fourth be with you”, un evento anual que celebra el legado de Star Wars.

En el marco de esta celebración, el equipo de PRIMUS lanzará una línea de productos inspirados en la saga. “Esta gama de productos, además de ser una celebración de Star Wars, es una invitación a mejorar la experiencia gamer en Perú,” afirma un vocero de la marca.

Por ese motivo, comparten con los fans cinco maneras creativas de unirte a la celebración desde casa:

● Maratón de películas de Star Wars: Acompaña tu experiencia sumergiéndote en universo de Star Wars con un par de audífonos con sonido de alta precisión para disfrutar de una experiencia mejorada.

● Jornada de Juegos de Star Wars: Si te gustaría tener una tarde de juegos con temática de Star Wars sin ningún inconveniente, puedes mejorar tu set gamer con un mouse de 8200 DPI para ofrecer precisión y comodidad durante horas de juego.

● Streaming del Día de Star Wars: Celebra transmitiendo en vivo tus partidas o maratones de películas con los micrófonos profesionales USB, ideales para asegurar una calidad de sonido clara y profesional.

● Concurso de Cosplay de Star Wars: Organiza un concurso de cosplay y utiliza gadgets tecnológicos para añadir autenticidad a tu disfraz de Darth Vader o cualquier otro personaje legendario.

● Noche de trivias de Star Wars: Reúne a amigos y familiares para una noche de trivias sobre la saga, compartiendo datos y teorías sobre las próximas películas y episodios.

