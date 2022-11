Sergio Peña se pronunció por su fallida relación con la modelo Tepha Loza , con quien tuvo un romance que apenas duró tres meses, a inicios de este 2022. El futbolista está en Lima por estos días y fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Pese a que se tejieron muchas especulaciones sobre el fin de su noviazgo, el sobrino de Paolo Guerrero fue contundente sobre los verdaderos motivos por el que se alejó de la chica reality.

“Simplemente las cosas no se dieron bien. Cuando no hay conexión no hay conexión y ya está” , dijo en breves declaraciones a ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, cuando le preguntaron si estaba soltero, el jugador de la Selección Peruana terminó riéndose.

“¿Tenemos un Sergio Peña soltero al 100%?”, le preguntaron, pero él tuvo una curiosa reacción.

Qué dijo Tepha Loza sobre el fin de su relación con Sergio Peña

En setiembre del 2022, Tepha Loza se pronunció por primera vez sobre su fallida relación con Sergio Peña: “Si me ilusioné, la ilusión fue de ambos, las cosas se dan por algo. Yo estaba acá y él estaba en otro país. Yo estoy tranquila, sigo viva, la gente piensa que estoy triste o dolida”.

Janet Barboza le preguntó si ella “dio más” en la relación que Peña, a lo que la modelo respondió: “ No puedo decir si uno dio más que otro porque fue poco tiempo, de repente públicamente puede ser que (yo) sí. En algún momento me ganó la ilusión, como a él también”.

