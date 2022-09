Brunella Horna y Tepha Loza protagonizaron un incómodo momento cuando comenzaron a discutir EN VIVO por una declaraciones que hizo la conductora de ‘América HOY’ sobre Sergio Peña.

Como se recuerda, Tepha tuvo una breve relación ‘a distancia’ con el futbolista, la cual terminó a fines de julio, después de unos cuantos meses.

En la edición de hoy del magazine, Brunella lanzó sus dardos desde el mercado de Surquillo, donde comentó: “ es verdad que me han mandado al mercado porque Tepha Loza no me quería ver en el set”.

Tepha, luego, apareció en el set de América HOY donde negó que haya hecho ese pedido: “yo no he dicho nada, yo pensé que iba a estar acá”.

Brunella recordó que ella había dicho que nunca apostó por la relación de Tepha con Sergio Peña: “Yo simplemente dije la verdad, que ustedes solo se habían visto una o dos veces en la vida”.

“Y tú como sabes”, arremetió la hermana de Melissa Loza.

“Porque tenemos amigos en común y tú misma lo has dicho, que cómo te fuiste, que eras la cábala del mundial, por algo pasan las cosas, de nada te has perdido (…) Yo no estaba de acuerdo, que tan rápido se hayan (hecho novios) ”, sostuvo la novia de Richard Acuña.

“Mejor no hablemos de rapidez ”, la fulminó Tepha.

