Continúa la guerra por el rating entre Rodrigo González y Magaly Medina. Y es que ambos personajes defienden sus cifras luego que se burlaran mutuamente de lo alcanzado día a día en sus respectivos programas, ‘Amor y Fuego’ y ‘Magaly TV La Firme’.

El popular ‘Peluchín’ comenzó diciendo que él no quiso “destruir” a la ‘Urraca’ al señalar que algunas novelas nocturnas triplican el rating de Magaly.

“Intentar destruir es lo que hace ella en sus plataformas con apoyo de sus troles, que pone unas cifras que no son comparables, en horarios que no son comparables. No pone todos los días sus cifras con su competencia directa y cómo es duplicada e incluso triplicada en la teleaudiencia”, dijo indignado Rodrigo.

El conductor de Willax TV aseguró que su programa duplica la teleaudiencia en el sector AB, “por eso los canales tiemblan, es lo que los canales desean tener”.

Luego hizo una fuerte revelación sobre Magaly Medina. Según Peluchín, la periodista lo llamaba siempre para pedirle contenido. Esto habría ocurrido antes luego que salió de Latina TV y solo usaba su cuenta de Instagram para dar opiniones sobre el espectáculo local:

“Tu mismo productor Patrick Llamo, porque tú la Magaly me llamabas los sábados a las 9:30 de la mañana, cuando estaba durmiendo, y quería ‘oye qué hay para hoy, no has puesto contenido, oye me puedes subir esta promo’, cuando yo no estaba en el televisión. He demostrado que cuando una persona es apasionada y ama lo que hace, da igual si tienes una cámara delante o si la única herramienta que tienes es un teléfono”.

“A mí nadie me minimiza en mi trabajo, no me voy a achicopalar ante nadie ni ante nada porque esto es lo que amo, para esto nací y es lo que más me apasiona en la vida. No voy a permitir que se mienta y se tire abajo el esfuerzo de un gran equipo que desde aquí está haciendo cifras históricas”, sentenció Rodrigo.

