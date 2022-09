Andrea Llosa quiso poner freno a la guerra declarada por Magaly Medina, quien no ha parado de difundir el rating de los programa de ATV en el horario nocturno, donde ‘Magaly TV La Firme’ lidera sintonía.

Todo comenzó cuando Rodrigo González comentó que Llosa es la “verdadera reina de ATV” porque le deja un buen ‘colchón’ de sintonía a la ‘Urraca’.

“Esto no es una monarquía, no existen ni reinas de la televisión ni nada, yo no tengo tengo ningún problema con ella, la verdad, o sea ni la veo”, comentó la periodiata a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“Es poco elegante hablar de cifras ,yo creo que el público quiere buen contenido. Creo que las cifras lo manejan los ejecutivos del canal, nosotros los que trabajamos en tele sabes de cifras, a lo que a le gente le importa es un buen contenido. Hablar de cifras, de colchón, es poco elegante ”; sostuvo.

Finalmente, sobre su rivalidad con Magaly Medina agregó que no tiene tiempo para idioteces:

“No hay reinados, eso es una huachafería, eso de los reinados. Todos hacemos un esfuerzo grande, yo compito con otros canales peor no compito con las personas del mismo canal. Un día estas arriba y otro día estas abajo. No estamos para idioteces, hay cosas más importantes. Trabajar aquí es un privilegio, no estamos para pelear”

