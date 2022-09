Se encienden las alarmas. Rodrigo González no se calló nada y arremetió nuevamente contra Magaly Medina, quien recientemente lo tildó de “mezquino y mentiroso” por decir que Andrea Llosa tiene mejor rating que ella.

“Dijo que tenía que volver del aeropuerto, tenía que remar, prácticamente el dueño de ATV tiene que hacerle una misa de cuerpo presente, un monumento por todo. ¿Quieres que te saque números, cifras? De las que tanto de jactan”, comenzó diciendo el conductor de ‘Amor y Fuego’ de manera desafiante.

En ese momento, Gigi Mitre le aconsejó al popular ‘Peluchín’ no caer tan bajo en mostrar cifras de rating y dejar que los sigan atacando, ya que ellos siguen realizando bien su trabajo para el público. “Tú corazón no da para eso, no importa que nos humillen o minimicen, nadie les hace caso”, comentó.

“No tiene nada que ver mi corazón, tengo que decir la verdad, las cosas como son. No solo mostrar una parte o ¿nos dejamos? Es que después van a decir que somos unos mal agradecidos, que somos envidiosos. ¿Qué podemos envidiar? Sus carteras, sus joyas, su notario”, finalizó diciendo Rodrigo González.

