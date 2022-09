Magaly Medina no tuvo reparos en criticar a Yessenia Velásquez , quien se hace llamar la ‘Robotina Peruana’. Como se sabe, la joven delató a ‘Robotín’ y reveló que tuvo un encuentro íntimo pese a que él tiene una relación formal con Karelys Molina ‘Robotina’ (la original).

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó duramente a la joven por no haberse negado a tener un ‘choque y fuga’ con Alan Castillo ‘Robotín’.

“Un hombre te puede decir 50 mil cosas con tal de llevarte a la cama. si Él te dice eso, ¿por qué le creíste? Debiste llamar a Karelys y decirle ¿es cierto que ya terminaron? Sin embargo, te fuiste de frente y, sin comprobar nada, te metiste al cuarto de hotel con él”, le dijo la ‘Urraca’.

La joven de 23 años se defendió diciendo que Robotín le aseguró que ya no estaba con la venezolana Karelys.

“Le creí porque me habló feo de ella. Él me mostró un mensaje de que estaba peleado con ella, que habían terminado”, comentó la peruana.

Magaly le dice ‘snack’ a Robotin peruana

Sin embargo, Magaly Medina le preguntó a la joven que por qué se siente indignada, si Robotin no le obligó a tener intimidad:

“ Tú sabías a los que ibas, tu sabías que lo que ibas a tener allí era un choque de fuga, ibas a ser el snack de él, el entremés de él. Por qué te sientes indignada, él no te obligó a ir a un cuarto de hotel. ¿Tú no pudiste decirle: ‘no porque tienes enamorada’? Yessenia, tú ya no eres una niña, eres una mujer. Las mujeres debemos darnos nuestro lugar”.

Luego Magaly la fulminó: “ yo no me iría a la cama con un tipo que me acaba de decir que terminó con su novia hace 3 días. ¿Qué cosa eres tú? ¿delivery? Tú también estás mal, así como Robotin. Él fue el irrespetuoso que le faltó el respeto a la Robotina, es un hombre que le debe respeto a la novia, pero no debiste aceptar irte a un cuarto de hotel”

