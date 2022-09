El chileno Pancho Rodríguez se presentó en el set de Magaly TV La firme contra todo pronóstico. Y es que, pese a que ya ingresó a Esto es guerra, le dieron un permiso especial para cumplir su promesa luego que el programa de Magaly Medina logró aclarar su situación legal.

Durante la entrevista, Magaly Medina preguntó a Pancho Rodríguez sobre los fuertes comentarios que hizo Tula Rodríguez: “Con Tula ¿ya limaste asperezas con Tula o qué ha pasado con Tula, que te dijo que te quedes en Chile?”.

“La verdad es que es una opinión personal, yo nunca, en televisión, me atrevería a dar, a hacer un comentario así porque hay mucha gente que nos ve, hay mucha gente que está luchando por cosas injustas, yo nunca me atrevería a decir ‘oye, ya está’”, dijo Pancho Rodríguez.

“Pero Tula es de tu propia productora, es la de ‘Esto es guerra’”, señaló Magaly Medina. “Cada uno es responsable de lo que dice en televisión, ya somos todos grandes. Yo nunca haría un comentario así porque cuánta gente está luchando y escuchar algo así es ‘bueno, ya me rindo’, pero no, por qué tienes que rendirte”, comentó el chileno.

Por su parte, Magaly Medina recordó que en la actualidad hay muchos peruanos buscando oportunidades en el extranjero: “Lo que pasa es que nosotros los peruanos hemos sido siempre, en situaciones difíciles, hemos emigrado, aún ahora, en estos momentos que para mucha gente no le está yendo bien, ahora se están yendo a Estados Unidos, están yéndose a Europa, muchos peruanos yéndose a trabajar a España, a Italia, entonces nosotros acá no podemos ser como Tula, que ella tiene su empleo, y decirle a alguien que quiere venir a trabajar acá ‘no, por qué no te quedas en tu país, pues’, porque eso también le dirían a los peruanos que están saliendo ahora, buscando un mejor futuro en otras ciudades extranjeras”.

“Como te digo, cada uno es responsable de lo que dice, de lo que hace, somos figuras públicas; sin embargo yo quiero agradecerte a ti, a todo tu equipo de producción que de verdad la vitrina de exponer mi caso en tu programa, no te imaginas cuánto me ayudó”, explicó Pancho Rodríguez.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR