Melissa Paredes se mostró con mejor semblante en sus redes sociales, luego de que la Segunda Fiscalía Superior de Familia de Lima revocara las medidas de protección hacia su hija de 4 años de edad. Y es que la modelo no podía acercarse en un radio menor a 100 metros de la menor.

La actriz no puede exponer a la pequeña, por lo que - probablemente - no muestre un video del esperado reencuentro con su hija, a quien no podía acercarse desde hace más de dos meses.

¿Qué hizo Melissa Paredes tras conocer la decisión del Ministerio Público? La exconductora de América HOY se mostró feliz, jugando con su gato ‘Copito’, al cual le hizo un exuberante corte de pelo.

Recordemos que su hija adora a la mascota, por lo que el cambio de look del gato sería parte de la sorpresa que alista Melissa.

En tanto, Rodrigo Cuba solo compartió una imagen de lo que es su concentración en Piur a, junto a su club Sport Boys, previo a un nuevo partido por la Liga 1.

¿Qué pasará con la hija de Melissa Paredes y ‘Gato’ Cuba?

La menor seguirá viviendo en casa de su abuela paterna, Ysmena Piedra, madre de Rodrigo Cuba, mientras duran las investigaciones por la presunta comisión del delito contra la indemnidad sexual.

Rodrigo Cuba aún debe mantener distancia de su hija, puesto que sigue siendo investigado.

“La Segunda Fiscalía Superior de Familia de Lima ordenó que se revoque la medida de protección consistente en el impedimento a la denunciada de acercamiento o proximidad a la víctima, la que reformándose debe dejarse sin efecto”, se lee en el documento difundido ayer.

